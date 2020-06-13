كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 17770حتى الآن

نشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم.

ووصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.718.689، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى427.477 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.913.503 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، ارتفاعا جديدا بأعداد وفيات كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة، وفاة 39 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 496 حالة.

وقالت الصحة، إن 1095 شخصا، أصيبوا بالوباء، ليبلغ إجمالي الإصابات 17770.

وسجلت الوزارة العراقية، 300 حالة شفاء، حيث بلغ عدد المصابين الذين تعافوا من المرض 6868 حالة.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 9757 نموذجا، وبلغ إجمالي عدد المفحوصين، مع إضافة هذا الرقم 349625.

وتصدرت العاصمة العراقية "بغداد"، إحصاءات الإصابات بـ 348 إصابة، وتصدرتها أيضا في أعداد الوفيات بـ20 حالة.

من جانبها، أعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، أمس الجمعة، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب، في بيان، إنه "تم اليوم تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت إيجابية".

وفي سوريا، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إجمالي الإصابات بالوباء بلغ 164، فيما وصلت حالات الوفاة جراء كورونا المستجد 6، بينما وصلت حالات التعافي من الوباء 68.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1422 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي.

وذكرت الوزارة اللبنانية، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1714 فحصا، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

وأعلنت السلطات اللبنانية، إعادة فتح مطار بيروت الدولي "مطار رفيق الحريري" ابتداء من الأول من يوليو وبواقع 10 % من طاقته للرحلات.

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، أمس، تسجيل 25 إصابة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 915 إصابة.

وتوزعت الحالات المحلية وفق الموجز، حالة واحدة مخالطة في مدينة الرمثا، وأخرى مخالطة في محافظة العاصمة، بينما رُصد 23 حالة غير محلية.

وجاءت الحالات غير المحلية، 15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر "13 من مصر، و1 من المملكة العربية السعودية و1 من الكويت"، إضافة إلى 8 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن الأردن سجل اليوم حالة شفاء واحدة في حين أجرت السلطات الصحية حوالي 7700 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات إلى نحو 257 ألف عينة.