فريق عراقي ينجز بحثا علميا لاستخدام الطاقة الشمسية بتنقية الماء الخام

أنجز فريق علمي من كلية هندسة المسيب، ضم الدكتور علي جابر عبد الحميد والمدرس ميثم حسين رشيد التدريسيين في قسم هندسة الطاقة، بحثاً علمياً بشأن تصميم وتصنيع واختبار عاكس شمسي لتنقية الماء الخام.

وقال الدكتور علي جابر، إن "البحث ركز على تصميم وتصنيع واختبار عاكس شمسي من نوع الحوض ذي القطع المكافئ لغرض استخدام الطاقة الشمسيَّة لتسخين الماء الخام وتحويله الى بخار لتتم عملية تكثيفه ثانياً لإنتاج ماء نقي بمقدار ٢٠٠ لتر باليوم الواحد كمصدر للمياه النقية في قرية تتكون من ١٠٠ شخص".

وأشار إلى أنَّ "هذه العمليَّة تغنينا عن الوقود الاحفوري اللازم لعمليات التنقية والاستفادة من الطاقة الشمسيَّة المجانيَّة وتقليل التلوث".

ونبه إلى أنه "تمت خلال البحث مقارنة التصميم مع العاكس التقليدي من نوع البليت المسطح الذي يستخدم عادة في تسخين المياه لإثبات أفضليته".