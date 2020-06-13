لليوم الثامن على التوالي.. تونس تعلن خلوها من الإصابات الجديدة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية خلو البلاد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، حيث أن تونس نجحت في تسجيل 989 حالة شفاء منذ الكشف عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عدد الإصابات المؤكدة الحاملة للفيروس لم يعد يتجاوز حدود 49 حالة فقط في كامل البلاد، وهي تخضع للمراقبة الطبية بهدف تأمين شفائها.

وأضافت "تتابع الهياكل الصحية في تونس أوضاع الوباء على مستوى الولايات المحافظات".

وفي هذا الصدد، أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، في تصريح صحفي، أن "15 ولاية من إجمالي 24 ولاية تونسية لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس «كورونا» المستجد منذ أكثر من 40 يوماً، كما أن خمس ولايات أخرى لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس لفترة تتراوح من 37 إلى 39 يوماً".

وفي السياق ذاته، "لم تسجل 4 ولايات، هي تونس وقفصة وقبلي والمهدية، أي إصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 20 يوماً، وهو ما يؤكد النجاح الكبير في السيطرة على الوباء، على حد تعبير بن علية".



وذكرت المديرة العامة للمرصد الوطني أيضاً أن "الأراضي التونسية كلها لم تشهد انتقال الفيروس لفترة تمتد على ثلاثة أسابيع متتالية، معتبرة أن المرحلة المقبلة المتمثلة في حماية الأمن الصحي لتونس من تسرب الفيروس تُعتبر أصعب من المرحلة السابقة التي شهدت تطويقه".

وحذرت من "إمكانية عودة الوباء في حال لم يحترم التونسيون مجموعة من الإجراءات الصحية منها مواصلة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة".

وأكدت أن "لجنة مجابهة فيروس كورونا حددت سيناريوهات تشمل بالخصوص تخفيف القيود والإجراءات المفروضة على الحجر الصحي في حال تراجع تفشي المرض إقليمياً وعالمياً، كما تنص على اتخاذ تدابير وقائية خاصة على الوافدين من بلدان تشهد انتشاراً للمرض".





