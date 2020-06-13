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السبت, 13 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 13 حزيران 2020 11:39 ص

مدرب برشلونة يكشف تطورات إصابة ميسي

ميسي

 أكد مدرب نادي برشلونة كيكي سيتيين، أن النجم ليونيل ميسي "بحالة ممتازة"، ولن تمنعه إصابة عضلية تعرض لها الأسبوع الماضي من خوض مباراة السبت ضد مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم، العائد بعد توقف نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتدرب ميسي بشكل كامل مع زملائه ويشعر بانه بحالة جيدة جدا، بحسب سيتيين في مؤتمر صحفي افتراضي عبر الفيديو. 

وكان أفضل لاعب في العالم ست مرات عانى من "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الأيمن كما أعلن ناديه. 

وعن خوض قائد برشلونة مباريات فريقه المتبقية، أشار مدربه "سنرى كيف تسير الأمور. يعرف ميسي، مثل العديد من اللاعبين، كيف يوازن جهوده منذ عدة سنوات. أنا متأكد من أنه إذا أدرك أي خطر سيقول انه بحاجة للراحة". 

وعن المهاجم الآخر الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعافى من جراحة خضع لها في كانون الثاني/يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى، قال سيتيين "إذا كان اساسيا فلن يخوض المباراة باكملها. لن نخاطر ابدا، بعد خمسة اشهر من عدم اللعب. سيحتاج لقليل من الوقت".  

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