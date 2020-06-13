الأسبوع الحالي.. معرض بغداد يستقبل المصابين بكورونا

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، افتتاح قاعات معرض بغداد الدولي الاسبوع الحالي بعد الانتهاء من تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين.

وقال الحجامي ان "قاعات معرض بغداد وصلت الى مراحلها الاخيرة من حيث تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين بالفيروس وسيتم افتتاحه الاسبوع الحالي".

واضاف، إن "الملاكات الهندسية والفنية التابعة لصحة الكرخ قامت بتهيئة 4 قاعات داخل المعرض لغرض استقبال المصابين "، مبينا "أن العتبة الحسينية المقدسة بادرت بتجهيز القاعات بالأسرة والمتطلبات الاخرى وتهيئتها لرقود المرضى بسبب الأعداد المتزايدة للمصابين".

