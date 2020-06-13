بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 13 حزيران 2020
آخر الأخبار
جهانغير: 2000 مصاب بالإيدز في السجون الإيرانية صحة كردستان: الوقت مازال مبكرا للسيطرة على كورونا عاجل.. الصحة تنفي إصابة مديرة الموازنة بالمالبة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي .. تظاهرات واشتباكات في لبنان بسبب ميليشيا حزب الله وانهيار الليرة كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 17770حتى الآن الصحة: غداً بدء حظر التجوال الجزئي بالعراق وعقوبات للمخالفين.. وترجيحات بالحظر الشامل فريق عراقي ينجز بحثا علميا لاستخدام الطاقة الشمسية بتنقية الماء الخام لليوم الثامن على التوالي.. تونس تعلن خلوها من الإصابات الجديدة بفايروس كورونا مدرب برشلونة يكشف تطورات إصابة ميسي هجوم مسلح على منزل نائب محافظ صلاح الدين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 11:37 ص

الأسبوع الحالي.. معرض بغداد يستقبل المصابين بكورونا

الصحة
أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، افتتاح قاعات معرض بغداد الدولي الاسبوع الحالي بعد الانتهاء من تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين.
وقال الحجامي ان "قاعات معرض بغداد وصلت الى مراحلها الاخيرة من حيث تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين بالفيروس وسيتم افتتاحه الاسبوع الحالي".
واضاف، إن "الملاكات الهندسية والفنية التابعة لصحة الكرخ قامت بتهيئة 4 قاعات داخل المعرض لغرض استقبال المصابين "، مبينا "أن العتبة الحسينية المقدسة بادرت بتجهيز القاعات بالأسرة والمتطلبات الاخرى وتهيئتها لرقود المرضى بسبب الأعداد المتزايدة للمصابين".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
سامان برزنجي

صحة كردستان: الوقت مازال مبكرا للسيطرة على كورونا 13 حزيران 2020 01:55 م

عاجل 1

عاجل.. الصحة تنفي إصابة مديرة الموازنة بالمالبة بفيروس كورونا 13 حزيران 2020 01:42 م

الكهرباء

الكهرباء: ماضون بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج والمنطقة لرفع معدلات الإنتاج 13 حزيران 2020 11:28 ص

22463CDC-71C3-4602-8B03-B970C4B731AD-768x405

التعليم: ماضون باستكمال العام الدراسي 13 حزيران 2020 11:21 ص

حسن التميمي

التميمي يعلن موعد افتتاح مراكز العزل لمصابي كورونا في معرض بغداد 12 حزيران 2020 04:12 م

سيدة تنتحر

طبيبة تقدم على الانتحار في أربيل 12 حزيران 2020 03:52 م

safe_image

الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لطقس اليومين المقبلين : درجات الحرارة دون الـ40 ببغداد 12 حزيران 2020 01:38 م

المنتخب الوطني

الاسود ينتظرون اشارة من خلية الازمة 12 حزيران 2020 01:12 م

التعليقات