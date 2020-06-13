حزب للعراق متحدون يطالب بتشريع قانون خاص لإعمار نينوى



وجه حزب للعراق متحدون، بزعامة أسامة النجيفي، رسالة إلى الرئاسات الثلاث، وذلك في الذكرى السادسة لسقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش.

وقال الحزب في : "نوجه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والمجتمع الدولي نطالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم وانقاذ المحافظة من الفساد والاهمال والصفقات والفشل ومحاسبة الفاسدين واعادة بناء الثقة مع الاهالي من مواطني هذه المحافظة المنكوبة والعمل الجاد على دفع التعويضات المتأخرة وتفعيل هذا الملف الانساني المعطل دون تعقيدات.



وأضاف، "نطالب بالالتفات الحقيقي لاعادة اعمار المدينة دون تسويف أو اهمال وازالة العوائق وفي مقدمتها الفساد الذي ابتلع تخصيصات وميزانيات المحافظة ودفع بالدول المانحة ومنظماتها الى تعليق اعمالها وتمويلها ومشاريعها المخصصة للمدينة واعمارها واستقرارها بسبب الفساد وطلب العمولات منهم.



وتابع، "نحن نعرف أن ذلك لن يحدث في ظل الوضع الحالي لذلك نطالب بتشريع قانون خاص لاعمار الموصل واستقرارها نعكف في حزب للعراق متحدون على كتابته وتبني اقراره في مجلس النواب لانصاف المحافظة واعادة اعمارها ومراعاة وضعها الاستثنائي عن بقية المحافظات العزيزة لبلدنا وذلك لمالحق بها من دمار وخراب ويكون ملزما التنفيذ وترصد له الميزانيات المطلوبة والتنسيق الدولي مع المانحين ويرسم له الوضع الاداري والرقابي الخاص والرصين.