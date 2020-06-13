بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 13 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 13 حزيران 2020 11:32 ص

هجوم مسلح على منزل نائب محافظ صلاح الدين

مسلحون
تعرض منزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، خضير الهلوب، إلى هجوم مسلح، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن "منزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، منزل إسماعيل خضير الهلوب، تعرض إلى هجوم بالأسلحة الخفيفة من قلل مجهولين وقناصين".

وأوضح أن "الهجوم الذي استهدف المنزل الذي يقع بمنطقة العذية بناحية الاسحاقي جنوب المحافظة، استمر حوالي نصف ساعة وأسفر عن إصابة أحد مرافقي الهلوب".


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