الكهرباء: ماضون بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج والمنطقة لرفع معدلات الإنتاج

أكدت وزارة الكهرباء التزامها المضي بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج والمنطقة لرفع معدلات إنتاج الطاقة فيما كشفت عن أسباب تأخير تنفيذها.





وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن "مشروع الربط الكهربائي مازال ضمن الخطط الاستراتيجية الكبيرة للوزارة لرفع معدلات الإنتاج وإعطاء شبكة النقل ومحطاتها استقرارية، فضلا عن تدعيم شبكات التوزيع وقطاع التوزيع".





وأضاف، أن "الوزارة حريصة بالمضي بالمشاريع حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع هيأة الربط الخليجي لتزويد العراق والمحافظات الجنوبية وبالتحديد محافظة البصرة ب500 ميكا واط في غضون شهر تشرين الأول من عام 2020".



وأشار إلى أن "الوزارة عرضت الملف على مجلس الطاقة الوزاري واستحصلت الموافقة بالمضي بخارطة الطريق ومذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا مع الجانب التركي من خلال خط جزرة- موصل والذي ويقوم الآن بنقل ما يقارب ال200 إلى 250 ميكا واط، والذي من المفترض أن يزود العراق بقرابة ال400 ميكا واط ضمن الاتفاقية بين البلدين للمحافظات التي تضررت من الإرهاب الداعشي".

وتابع، أن "مشاريع الربط الكهربائية كان من المفترض أن تدخل أول 500 ميكا واط للمحافظات الجنوبية في تشرين الأول، لكن تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي ونزول أسعار النفط وعدم إقرار الموازنة أثرت سلبا على المضي في هذه المشاريع".



وتابع، أن "الهدف من مشاريع الربط الكهربائي هو أن يكون العراق ممرا وحافظا لأمن الطاقة فضلا عن العائدات المالية نتيجة نقله للطاقة".