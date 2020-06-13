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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 11:21 ص

التعليم: ماضون باستكمال العام الدراسي

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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آلية إجراء الامتحان الإلكتروني ومراقبة الطلاب عن بعد،  مشيرة  إلى أنها ماضية باستكمال العام الدراسي. 
وقال عضو الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني مازن الحكيم إن "الوزارة ماضية باتجاه استكمال العام الدراسي من خلال إجراء الامتحانات إلكترونيا"، مشيرا إلى أن "الانتقال من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني بشكل مفاجئ، شكل حالة ضغط على الجميع".

وأوضح، أن "الوزارة أعدت خطة من خلال تدريب الأساتذة والجهات الفنية، فضلا عن تهيئة الطلبة عبر امتحانات تجريبية لمعرفة ماهية الصعوبات التي من الممكن أن تواجههم خلال الامتحان النهائي ومحاولة تجاوزها".

وأضاف الحكيم، أنه "تم مخاطبة وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات والإعلام بشأن توفير خدمات الإنترنت للطلبة بسعات مجانية مدعومة ومستقرة وثابتة ضمن أوقات الامتحان".

وأشار إلى أن "وقت الامتحان سيكون 3 ساعات، وإمكانية فتح المصادر أثناء الامتحان"، مبينا أن "الامتحان الإلكتروني الهدف منه خلق سلوكيات تقنية جديدة والانتقال من الحالة التعليمية التقليدية إلى بيئة تقنية ترسم مستقبل الطالب".

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