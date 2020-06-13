خبير سياسي: السقوط الحر للاقتصاد العراقي روض جميع الأيدولوجيات والهمجيات المتطرفة

أكد الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، أن الكل أصبح مع المسايرة والمرونة والحوار بسبب السقوط الحر للاقتصاد العراقي.



وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "السقوط الحر للاقتصاد العراقي؛ روض جميع الأيدولوجيات الصلبة والهمجيات المتطرفة والتوحش الحزبي والسلاح السائب".



وأوضح أن "الكل أصبح مع المسايرة والمرونة والحوار، أن من الاقتصاد لسحرا".