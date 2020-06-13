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السبت, 13 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 13 حزيران 2020 11:21 ص

خبير سياسي: السقوط الحر للاقتصاد العراقي روض جميع الأيدولوجيات والهمجيات المتطرفة

المحلل السياسي والأمني هشام الهاشمي
أكد الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، أن الكل أصبح مع المسايرة والمرونة والحوار بسبب السقوط الحر للاقتصاد العراقي.

وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "السقوط الحر للاقتصاد العراقي؛ روض جميع الأيدولوجيات الصلبة والهمجيات المتطرفة والتوحش الحزبي والسلاح السائب".

وأوضح أن "الكل أصبح مع المسايرة والمرونة والحوار، أن من الاقتصاد لسحرا".
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