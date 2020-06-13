إياد علاوي مغردا : أزمة العراق إدارية سياسية قبل أن تكون مالية

أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ان ازمة العراق ادارية سياسية قبل ان تكون مالية.



وقال في تغريدة له: ان تراجع الكاظمي عن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه يعكس حقيقة التخبط القائم.



واكد علاوي ان : ازمة العراق ادارية وسياسية قبل ان تكون مالية.



وتابع : هنيئا لابناء شعبنا الكريم فرض ارادتهم فالحقوق تؤخذ ولاتعطى ويوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم.