بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 11:16 ص

إياد علاوي مغردا : أزمة العراق إدارية سياسية قبل أن تكون مالية

علاوي
أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ان ازمة العراق ادارية سياسية قبل ان تكون مالية.

وقال في تغريدة له: ان تراجع الكاظمي عن قرار استقطاع رواتب المتقاعدين وتضارب تصريحاته مع تصريحات مستشاريه يعكس حقيقة التخبط القائم.

واكد علاوي ان : ازمة العراق ادارية وسياسية قبل ان تكون مالية.

 وتابع : هنيئا لابناء شعبنا الكريم فرض ارادتهم فالحقوق تؤخذ ولاتعطى ويوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم.
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