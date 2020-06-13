الكاظمي يهاجم نوري المالكي.. ويتهم أطرافا سياسية بخداع الشعب العراقي

هاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أول مؤتمر صحفي له أتباع إيران من غير أن يسميهم، حيث وصف من تولوا إدارة الدولة في العراق قبل عام 2014 بأنهم السبب الحقيقي وراء الهزيمة والخراب الذي شهده العراق.

وأن ذلك يأتي بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلاث محافظات عراقية في اشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

واتهم الكاظمي أطرافا سياسية بخداع الشعب العراقي بهدف إسقاط حكومته التي لم يمض على تشكيلها سوى أسبوع واحد.

وكشف الكاظمي خلال مؤتمره عن تعرضه لتهديدات من جهات لم يسمّها لكنه قال إنه سيكون "الشهيد الحي"، في إشارة الى انه يتوقع الاغتيال في أي لحظة.

كما هدد الكاظمي برفع يد المتنفذين عن المنافذ الحدودية وتحويل إيراداتها بالكامل إلى خزينة الدولة.

وقد اقترح رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي طريقة غير رسمية على رئيس الوزراء استدعاء جهاز مكافحة الإرهاب لحماية المنافذ الحدودية.

وقال مدير إعلام هيئة المنافذ علاء الدين القيسي، إن طلب الاستدعاء مازال قيد الدراسة لكن مقربين من الكاظمي أوضحوا أن الكاظمي أبلغ بالفعل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بتهيئة قوات من الجهاز لمسك المنافذ الحدودية مع إيران وطرد ممثلي المليشيات والأحزاب من تلك المنافذ.

وأضاف القيسي، أن الوائلي يعتزم تقديم طلب للحكومة لتوفير قطعات من جهاز مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية يهدف إلى القضاء على العصابات المنظمة والخارجين عن القانون في بعض المنافذ.

وتقول مصادر من وزارة المالية إن إيرادات المنافذ تبلغ 10 مليارات دولار سنويا لم يدخل منها في الخزينة العامة سوى نصف مليون دولار فقط، أما بقية تلك العائدات فتذهب لتمويل أحزاب ومليشيات مرتبطة بإيران.

وتحاول الفصائل المسلحة إرباك الحوار الاستراتيجي الذي بدأ منذ يومين بين الولايات المتحدة والعراق من خلال استهداف مواقع ومؤسسات تابعة للولايات المتحدة والتحاف الدولي بهدف إحراج الكاظمي.



