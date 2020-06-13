يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا ورونالدو يهدر ركلة جزاء

تأهل يوفنتوس، لنهائي كأس إيطاليا، بعد التعادل السلبي مع ضيفه ميلان، في إياب نصف نهائي البطولة، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز ستاديوم وشهد إهدار كريستيانيو رونالدو لركلة جزاء.



واستفاد يوفنتوس من التعادل "1-1" ذهابًا قبل عدة أشهر، وينتظر الفائز من اللقاء الآخر الذي يجمع إنتر ميلان بنابولي غدًا، علما بأن الأول فاز ذهابًا بهدف نظيف.



وتقام المباراة النهائية، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.



وحظيت المباراة، التي أقيمت من دون جمهور، باهتمام كبير، كونها كانت الأولى بعد فترة توقف دامت أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.



وأضاع كريستيانو رونالدو، ركلة جزاء في الدقيقة 16، فيما لعب ميلان منذ الدقيقة17بـ10 لاعبين بعد طرد أنتي ريبيتش للخشونة مع دانيلو.





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