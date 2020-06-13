بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 13 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 03:43 ص

رياضي جديد يذهب ضحية كورونا

زاخو

توفي مدرب نادي زاخو السابق علي هادي، بعد اصابته بفايروس كورونا.

وقال حمزة هادي شقيق المدرب المتوفى :" ان شقيقي علي هادي انتقل الى رحمة الله امس الجمعة بعد اصابته بفايروس كورونا في السادس من حزيران الجاري".

واضاف :" ان الوضع الصحي لشقيقي ازداد سوءاً  بعد رقوده في المستشفى وخضوعه للحجر الصحي قبل ان يتوفاه الله مساء امس "..

يذكر ان هادي درب عدة اندية ابرزها القوة الجوية والطلبة وزاخو ومنتخب الناشئين .

وقد اصيب سبعة من الوسط الرياضي العراقي  حتى الآن بفايروس كورونا ، من ضمنهم لاعبون ومدربون وحكام ومسؤول في اتحاد الكرة توفي قبل ايام .
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