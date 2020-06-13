بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 13 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 03:40 ص

حريق وحالات اختناق في مخيم للنازحين بنينوى

حريق
أصيب عدد من النازحين بحالات  اختناق نتيجة اندلاع حريق في  احد مخيمات النزوح في محافظة نينوى.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في تصريح صحفي :" ان حريقا اتي على مساحات شاسعة من الحشائش والادغال المحيطة بمخيم الخازر للنازحين التابع لمحافظة نينوى".

واضاف الغراوي :" ان فرق الدفاع المدني هرعت للسيطرة على الحريق، و نجم عن الدخان الكثيف المتصاعد  بعض حالات الاختناق للنازحين ، الذين تم نقلهم الى مركز صحي ".

واشار الى :" ان اوضاع النازحين في المخيمات  تثير  قلقنا البالغ من الاخطار المحدقة  التي بدأت تهدد حياتهم ، مما يستدعي من الحكومة  وضع برنامج لاعادتهم الى مناطقهم خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة  اشهر ، بغية  الحفاظ على حياتهم وانهاء معاناتهم الانسانية ".
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