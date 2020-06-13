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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 03:36 ص

تدمير "ممنهج" لكربلاء .. أكثر من نصف أراضيها الزراعية تم تجريفها بعلم المسؤولين !

رياض المسعودي

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء، رياض المسعودي،  عن تجريف  ٦٠٪ من الاراضي الزراعية في المحافظة وتحويلها الى قطع سكنية غير نظامية.

وقال المسعودي  في تصريح صحفي :" ان٦٠٪ من الاراضي الزراعية في كربلاء تم تحويلها الى  اراض  سكنية امام مرأى ومسمع المحافظين ومدراء النواحي والقائمقامين والاجهزة الامنية ".

واضاف:"  ان  ابرز المناطق التي تم تجريفها وتحويلها من زراعية الى سكنية غير نظامية ،  باب بغداد والشبانات والوائلي والحسينية وحي العباس وقضاء الحر ،  ومناطق في المركز والاقضية حولت بشكل كامل ".

وحمل المسعودي الحكومة المحلية ،  ما وصفه بـ "التدمير والتخريب الممنهج  لكربلاء ".
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أخر تعديل: السبت، 13 حزيران 2020 03:57 ص
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