تدمير "ممنهج" لكربلاء .. أكثر من نصف أراضيها الزراعية تم تجريفها بعلم المسؤولين !



كشف عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء، رياض المسعودي، عن تجريف ٦٠٪ من الاراضي الزراعية في المحافظة وتحويلها الى قطع سكنية غير نظامية.



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان٦٠٪ من الاراضي الزراعية في كربلاء تم تحويلها الى اراض سكنية امام مرأى ومسمع المحافظين ومدراء النواحي والقائمقامين والاجهزة الامنية ".



واضاف:" ان ابرز المناطق التي تم تجريفها وتحويلها من زراعية الى سكنية غير نظامية ، باب بغداد والشبانات والوائلي والحسينية وحي العباس وقضاء الحر ، ومناطق في المركز والاقضية حولت بشكل كامل ".



وحمل المسعودي الحكومة المحلية ، ما وصفه بـ "التدمير والتخريب الممنهج لكربلاء ".