مرجع ديني: الحزبية والمحاصصة والفساد وراء تفاقم الأزمات



دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الحكومة الى الاهتمام بالقضايا الرئيسة للبلد، والتفكير في معالجات حقيقية لمشاكله، لا سيّما ما يتعلق بالازمة الاقتصادية.



وقال المدرسي :" ان سبعة عشر عاماً كانت فترة كافية، للنهوض بالبلد وانهاء ازماته الخدمية كلها، مع وجود الميزانيات الكبيرة، الا ان عقلية المحاصصة والحزبية وتفشي الفساد حال دون ذلك، في وقت استطاعت فيه دول اخرى ان تتجاوز تلك الازمات في فترات قصيرة وبميزانيات محدودة ".



واكد :" ضرورة عودة الشعب العراقي الى ثقافته الاصيلة المتمثلة بروح السلم الاهلي "، مبينا :" ان توالي الازمات على العراق من ديكتاتورية واحتلال وارهاب وركود اقتصادي، اسهمت في ايجاد ثقافة التشاؤم والعداء".