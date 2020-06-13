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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 03:31 ص

منظمتان دوليتان قلقتان من تزايد أعداد الأطفال الفقراء في العراق

الفقر

عبرت منظمتان دوليتان  عن قلقهما من تزايد عدد الاطفال الفقراء بسبب جائحة كورونا في العراق . 

وذكرت منظمة  العمل الدولية  ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف " ، في بيان مشترك لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال :"  حريٌّ بنا هذا العام، اكثر من اي وقت مضى، أن نتأمل في ما يعنيه اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال بالنسبة الى العراق، وما الذي يسعى العراق الى تحقيقه". 


واضاف البيان :"  مع استمرار الجائحة في حرمان الاسر من العمل، أي من القدرة على كسب قوتِها اليومي، نرى تزايدا  للفقر في العراق، وهذا يعني تفاقم مخاطر اجبار الاطفال والمراهقين من الفئات الهشة على العمل ".

واوضح  :" ان  العراق واحد من البلدان الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، لذا فقد تعهّد بتنفيذ كافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك حماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال، لا سيما عمل الاطفال . وقد صادق العراق ايضاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الادنى لسن الاستخدام للعام 1973 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اسوأ  اشكال عمل الأطفال للعام 1999 والتي تعتبر اساسية في مكافحة عمل الاطفال".
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