تركمان كركوك يطالبون بمنصب المحافظ على أساس مبدأ " التدوير"

طالبت الجبهة التركمانية بمنصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك لشخصية من المكون التركماني ، داعية المكونات الاخرى في المحافظة الى الجلوس الى طاولة حوار للتوصل الى اتفاق لاستبدال الادارة الحالية.



وقالت الجبهة في بيان صحفي :" لكركوك خصوصية مكوناتية ، وذلك لتعرضها للتغيير الديموغرافي قبل و بعد 2003 ، وتمثل نموذجا في التعايش السلمي ولابد من فسح المجال للجميع لكي تكون له بصمة في ادارة محافظة تتمثل بالتنوع القومي".



واضافت :" نظرا لتولي القوميتين الكردية والعربية منصب المحافظ منذ 17 عاما، فاننا ندعو ممثلي المكونات للجلوس الى طاولة الحوار ، من اجل بحث ادارة جديدة لمحافظة كركوك تتمثل فيها كل القوميات، والذهاب الى تدوير هذه المناصب واصدار تعليمات وقرارات خاصة من مجلس الوزراء لتعيين معاونين ومستشارين في ادارة محافظة كركوك بالتساوي، وتحقيق ادارة مشتركة تعكس الواجهة الحقيقية لمكونات كركوك ، بدلا من استحواذ طرف سياسي على ارادات الاطراف الاخرى".