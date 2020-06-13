بعد الوصول لحافة الإفلاس ... الحكومة تفكر بتقديم ورقة إصلاحات مالية واقتصادية !

أكدت اللجنة المالية النيابية، عزم الحكومة تقديم ورقة اصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما اشارت الى تفاصيل قانون الاقتراض.



وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان وزير المالية ابلغ اللجنة المالية بان الحكومة ستقدم ورقة اصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية ".



واضاف الصفار :" ان اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب"، مبينا :" ان نص قانون الاقتراض يشير الى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ ٥ مليارات دولار، والداخلي ١٥ تريليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين".



واوضح :" ان التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب".

