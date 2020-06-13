بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 03:25 ص

بعد الوصول لحافة الإفلاس ... الحكومة تفكر بتقديم ورقة إصلاحات مالية واقتصادية !

الكاظمي
أكدت اللجنة المالية النيابية، عزم الحكومة تقديم ورقة اصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما اشارت الى تفاصيل قانون الاقتراض.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار في تصريح صحفي :" ان وزير المالية ابلغ اللجنة المالية بان الحكومة ستقدم ورقة اصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية ".

واضاف الصفار :" ان اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب"، مبينا  :" ان  نص قانون الاقتراض يشير الى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ ٥ مليارات دولار، والداخلي ١٥ تريليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين".

واوضح :" ان التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب".
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