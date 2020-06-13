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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 12:41 ص

لطمة لإيران وميليشياتها.. واشنطن: الوجود العسكري ليس أساس الحوار مع بغداد

أورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الامريكية
بومبيو: طهران الخطر الأكبر على العراق والمنطقة


جاءت التصريحات القوية، من جانب المتحدثة باسم وزارة  الخارجية الأمريكية ،مورجان أورتيغاس، والتي أكدت فيها على الدور الأمريكي الداعم للعراق إنسانيا واقتصاديا وفي مختلف الملفات. لتوجه "لطمة قوية" لميليشيات إيران وإيران ذاتها، التي كانت تعول أحلاما خبيثة على الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.
الخارجية الأمريكية، وعلى لسان المتحدثة باسم الوزارة، أجهضت مخططات إيران وكشفت نواياها الخبيثة. وهى ما لن تسمح واشنطن بتحقيقها.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورجان أورتيغاس، قالت في تصريحات لقناتي "العربية والحدث"، إن لإيران نوايا مشينة في العراق وحوارنا مع بغداد هام للغاية، وأكدت، أورتيغاس، أن واشنطن لا تتعامل مع بغداد كمنطقة حرب، مشيرة إلى أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين لا يقتصر عن مناقشة الوجود العسكري بل أيضا لتعزيز العلاقة الثنائية والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأولى في العالم التي تقدم المساعدات الإنسانية للعراق، ما يعزز الشراكة بين البلدين، مؤكدة أن أميركا تريد سيادة واستقرار العراق.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن أخضعت النظام الإيراني، لحملة ضغط اقتصادية ليست فقط بسبب البرنامج النووي لكن أيضا بسبب السيولة المالية التي كانت تدفعها للميليشيات الارهابية في المنطقة.
وأوضحت، نعلم أن هناك 20 من قادة النظام الإيراني على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا وبعضهم توفي، لافتة إلى أنه كان بإمكان النظام الإيراني أن يصرف الأموال التي استلمها بموجب رفع العقوبات عنه بعد الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الادارة‏ السابقة علي المرافق الصحية والبنية التحتية.
يأتي هذا فيما كانت الحكومتان الأميركيّة والعراقيّة أعلنتا، في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أنّ الولايات المتحدة الامريكية "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة". لكن بالطبع ولن يكون بالشكل الذي تخطط له ميليشيات إيران. وقالت حكومتا البلدين في البيان، إنّه في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش الارهابي.
ووعد العراق بحماية القواعد التي تضمّ قوّات أميركيّة، بعد سلسلة هجمات صاروخية ارهابية قامت بها فصائل مسلحة إرهابية موالية لإيران.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل فترة وجيزة، إن واشنطن مستمرة في حملة الضغط على إيران لتعود للتصرف كدولة طبيعية، مؤكدا أن طهران هي الخطر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. 
وأوضح بومبيو، أن واشنطن، فرضت عقوبات جديدة على طهران، شملت وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، لتسببه في مقتل الكثير من المتظاهرين الإيرانيين. كما فرضت عقوبات على شركة "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة" الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران".
وعقوبات على طهران، تشمل 15 فردا و5 كيانات إيرانية، كما أن العقوبات تشمل 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.
ولفت خبراء، أن الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد مهم للغاية، في كثير من المجالات، وليست له علاقة بأوهام ميلشيات إيران الإرهابية التي دمرت العراق ولا تزال تلعب فيه دورا مخربًا.
أ.ي
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