بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
آخر الأخبار
شنيشل : لن اعود لتدريب المنتخبات .. وهذا سبب موقفي من نفط الوسط الصحة تخاطب الرأي العام : الصناعة تستغل كورونا وترفع اسعار الاوكسجين !! الفتح : نحذر الحكومة من تأجيل التفاوض على خروج القوات الامريكية قضيتان سيبحثهما وفد اقليم كردستان في بغداد الاسبوع المقبل محلل سياسي : مصالح الكتل ستحول دون اجراء انتخابات مبكرة في ذكرى جريمة سبايكر.. التحالف الدولي يستذكر الحادثة بتقرير مصور عن "أم قصي" النقل: العراق يجلي مصريين وهنود إلى بلدانهم التميمي يعلن موعد افتتاح مراكز العزل لمصابي كورونا في معرض بغداد طبيبة تقدم على الانتحار في أربيل ديالى تشكو رداءة الكهرباء المستوردة من إيران: غير مستقرة وتحذيرات من استمرار ذلك الوضع
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 07:35 م

الصحة تخاطب الرأي العام : الصناعة تستغل كورونا وترفع اسعار الاوكسجين !!

جاسب الحجامي

اتهم مدير صحة الكرخ الدكتور  جاسب الحجامي، وزارة الصناعة باستغلال ازمة تفشي فايروس كورونا لرفع سعر الاوكسجين الطبي.

وقال الحجامي في منشور على "فيسبوك" :" في الوقت الذي تتصدى فيه  كل مؤسسات وزارة الصحة بكافة منتسبيها لعدو شرس، وتخوض معركة حامية على مدار الساعة و في كل شبر من البلاد سقط فيها الكثير من منتسبيها بالمرض و فارق بعضهم الحياة ، و رغم تسجيل اعداد كبيرة من المصابين من المواطنين ، نجد البعض ممن يحاول ان يلوي ذراعنا ويرقص على جراحاتنا لتحقيق مطامع دنيوية مقابل آلامنا ومآسينا".

واضاف:"  ان من هذه الجهات هي بعض دوائر وزارة الصناعة المنتجة للاوكسجين الطبي الضروري "جدا جدا" في علاج المصابين ، ورفعت  سعر الاوكسجين مستغلة هذه الازمة وكذلك المطالبة بديون سنين سابقة".

 وبين انه :" رغم تدخل وزير الصحة لحلحلة الموضوع ، لكن البعض ممن اعمت قلوبهم الدنيا تمادوا في طغيانهم ، وقبل ايام زارنا مدير عام احدى الدوائر و معه كتاب رسمي يشعرنا فيه بزيادة الاسعار او يقطع التجهيز، ولان كثيرا من المرضى الان وضعهم حرج جدا جدا و فشلت كل محاولاتنا ، لم اجد  بدا من اللجوء الى الرأي العام ، لعلهم يتراجعون عن ابتزازهم المستمر و تغليب مصلحة وارواح العراقيين على كل شيء".

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 12 حزيران 2020 08:10 م
إقرأ ايضا
راضي شنيشل

شنيشل : لن اعود لتدريب المنتخبات .. وهذا سبب موقفي من نفط الوسط 12 حزيران 2020 07:36 م

الفتح-1

الفتح : نحذر الحكومة من تأجيل التفاوض على خروج القوات الامريكية 12 حزيران 2020 07:34 م

العراق وكردستان

قضيتان سيبحثهما وفد اقليم كردستان في بغداد الاسبوع المقبل 12 حزيران 2020 07:33 م

انتخابات

محلل سياسي : مصالح الكتل ستحول دون اجراء انتخابات مبكرة 12 حزيران 2020 07:30 م

الخطوط-الجوية-العراقية

النقل: العراق يجلي مصريين وهنود إلى بلدانهم 12 حزيران 2020 04:17 م

511549Image1

وفاة مسؤول في ديوان محافظة ديالى بكورونا 12 حزيران 2020 02:11 م

22463CDC-71C3-4602-8B03-B970C4B731AD-768x405

وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه 12 حزيران 2020 01:59 م

7722019_20180610_035428-448

علاوي يخاطب الحكومة:اين العهود والوعود 12 حزيران 2020 01:58 م

التعليقات