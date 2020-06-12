الصحة تخاطب الرأي العام : الصناعة تستغل كورونا وترفع اسعار الاوكسجين !!

اتهم مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، وزارة الصناعة باستغلال ازمة تفشي فايروس كورونا لرفع سعر الاوكسجين الطبي.



وقال الحجامي في منشور على "فيسبوك" :" في الوقت الذي تتصدى فيه كل مؤسسات وزارة الصحة بكافة منتسبيها لعدو شرس، وتخوض معركة حامية على مدار الساعة و في كل شبر من البلاد سقط فيها الكثير من منتسبيها بالمرض و فارق بعضهم الحياة ، و رغم تسجيل اعداد كبيرة من المصابين من المواطنين ، نجد البعض ممن يحاول ان يلوي ذراعنا ويرقص على جراحاتنا لتحقيق مطامع دنيوية مقابل آلامنا ومآسينا".



واضاف:" ان من هذه الجهات هي بعض دوائر وزارة الصناعة المنتجة للاوكسجين الطبي الضروري "جدا جدا" في علاج المصابين ، ورفعت سعر الاوكسجين مستغلة هذه الازمة وكذلك المطالبة بديون سنين سابقة".



وبين انه :" رغم تدخل وزير الصحة لحلحلة الموضوع ، لكن البعض ممن اعمت قلوبهم الدنيا تمادوا في طغيانهم ، وقبل ايام زارنا مدير عام احدى الدوائر و معه كتاب رسمي يشعرنا فيه بزيادة الاسعار او يقطع التجهيز، ولان كثيرا من المرضى الان وضعهم حرج جدا جدا و فشلت كل محاولاتنا ، لم اجد بدا من اللجوء الى الرأي العام ، لعلهم يتراجعون عن ابتزازهم المستمر و تغليب مصلحة وارواح العراقيين على كل شيء".