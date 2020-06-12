محلل سياسي : مصالح الكتل ستحول دون اجراء انتخابات مبكرة



رأى المحلل السياسي حازم الباوي:" ان مصالح الكتل السياسية ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة"، لافتا الى :" ان الفساد بشأن الانتخابات بدأ يظهر على الساحة السياسية ، وهو مايحتاج الى اعادة النظر بالمفوضية واجراءاتها ".



وقال الباوي في تصريح صحفي :" ان اجراء الانتخابات المبكرة بحاجة الى سلسلة تحضيرات لوجستية تفتقدها المفوضية الحالية في ظل ما اثير من فضيحة الشركة الكورية التي جهزتها باجهزة غير صالحة وباسعار خيالية ، دون ان يستمع الشعب حتى الان من الحكومة او البرلمان او النزاهة الى اي تفسير لذلك ".



واضاف:" ان قانون الانتخابات الحالي ، الذي مررته بعض الكتل المنتفعة في البرلمان، سيحقق نتائج وقتية لصالحها ، لكنه سينقلب وبالا عليها بعد ان يدرك من ينتخبها بانه ليس سوى سبيل لوصولها الى البرلمان والمناصب والوزارات والمزايا ".