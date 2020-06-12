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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 07:30 م

محلل سياسي : مصالح الكتل ستحول دون اجراء انتخابات مبكرة

انتخابات


رأى المحلل السياسي حازم الباوي:"  ان مصالح الكتل السياسية ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة"، لافتا الى :" ان الفساد بشأن الانتخابات بدأ يظهر على الساحة السياسية ، وهو مايحتاج الى اعادة النظر بالمفوضية واجراءاتها ".

وقال الباوي في تصريح صحفي :" ان اجراء الانتخابات المبكرة بحاجة الى سلسلة تحضيرات لوجستية تفتقدها المفوضية الحالية في ظل ما اثير من فضيحة الشركة الكورية التي جهزتها باجهزة غير صالحة وباسعار خيالية ، دون ان يستمع الشعب حتى الان من الحكومة او البرلمان او النزاهة الى اي تفسير لذلك ".

واضاف:" ان قانون الانتخابات الحالي ، الذي مررته بعض الكتل المنتفعة في البرلمان، سيحقق نتائج وقتية لصالحها ، لكنه سينقلب وبالا عليها بعد ان يدرك من ينتخبها بانه ليس سوى سبيل لوصولها الى البرلمان والمناصب والوزارات والمزايا ".

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