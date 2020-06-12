بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
آخر الأخبار
شنيشل : لن اعود لتدريب المنتخبات .. وهذا سبب موقفي من نفط الوسط الصحة تخاطب الرأي العام : الصناعة تستغل كورونا وترفع اسعار الاوكسجين !! الفتح : نحذر الحكومة من تأجيل التفاوض على خروج القوات الامريكية قضيتان سيبحثهما وفد اقليم كردستان في بغداد الاسبوع المقبل محلل سياسي : مصالح الكتل ستحول دون اجراء انتخابات مبكرة في ذكرى جريمة سبايكر.. التحالف الدولي يستذكر الحادثة بتقرير مصور عن "أم قصي" النقل: العراق يجلي مصريين وهنود إلى بلدانهم التميمي يعلن موعد افتتاح مراكز العزل لمصابي كورونا في معرض بغداد طبيبة تقدم على الانتحار في أربيل ديالى تشكو رداءة الكهرباء المستوردة من إيران: غير مستقرة وتحذيرات من استمرار ذلك الوضع
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 06:58 م

معركة الكاظمي وإياد علاوي.. نموذج لطريقة إدارة الدولة من جانب رئيس الوزراء

الكاظمي
مراقبون: اختلاق الكاظمي مشكلة جانبية صغيرة مع علاوي يفضح سياسة مهترئة من جانبه وغياب عن الأزمات الضخمة

 استنكر مراقبون سياسيون، توريط رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه في معارك جانبية صغيرة مع إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق والعراق يشتعل.
 وقالوا إن انشغال الكاظمي، بمعركة أقرب ما تكون شخصية وخلاف بينه وبين إياد علاوي، والخروج به للعلن يقلق ملايين العراقيين الذين ينتظرون تحركات حاسمة في ملف تأمين رواتب الموظفين، وتدهور وانهيار سعر النفط وطرد ميلشيات إيران ولا يهم أبدا أن كان إياد علاوي مع مشكلة مع الكاظمي بخصوص ابنته أو العكس!!
والمفارقة أن رد إياد علاوي على ادعاءات الكاظمي في حقه، تبدو مثيرة لتساؤلات عدة، لانه تقريبا كذب كل ما قاله الكاظمي وهذه مشكلة كبيرة ولافتة!!    
وكان قد رد زعيم ائتلاف الوطنية رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتهم بها علاوي بالضغط عليه للحصول على وزارة الدفاع وتعيين ابنته مستشارة له وهو ما اثار ردود عديدة في مختلف الأوساط.
وقال ائتلاف الوطنية في بيان صحفي: تناقلت وسائل الاعلام تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء مصطفى كاظمي تضمنت افتراءات بحق اياد علاوي، ولأننا لسنا في معرض الرد على تلك الافتراءات، فإننا نذكر الكاظمي أنه هو من بادر وطلب من علاوي ترشيح شخصيات وطنية لوزارته، وأن د.علاوي تمسك بمطلب واحد فقط، تمثل بإشراك النقابات والاتحادات والمتظاهرين الكرام، وضرب مثلاً بأن يكون نقيب المحامين وزيراً للعدل. وأضاف البيان: أما فيما يخص وزارة الدفاع فإن مصطفى الكاظمي هو الذي طلب من الدكتور إياد علاوي إن يرشح له شخصيات كفؤة للمنصب، وفعلا تم ترشيح الأخ فيصل فنر الفيصل الذي عاد إلى العراق بناءً على طلب زعيم ائتلاف الوطنية بعد أن كان في زيارة لعائلته في الإمارات، وقد التقى به "الكاظمي" وحظي بتأييده، لكنه انقلب عليه في اللحظات الأخيرة لأسباب ما زالت مجهولة عندنا، كما أن الكاظمي طلب ترشيح شخصية لوزارة الاتصالات، وقد تم ترشيح رئيس كتلة الوطنية البرلمانية كاظم الشمري، وقبل إرسال كتاب ترشيحه، قام الكاظمي بترشيح اسم آخر لتولي الوزارة، وبالإضافة إلى ذلك كله كان قد طلب ترشيح اسمين آخرين لمناصب أخرى. أما بخصوص سارة علاوي، ابنة إياد علاوي، فقد افترى عليها الكذب هي الأخرى، إذ لم يحدث سوى أن الدكتور علاوي أخبر كاظمي بأنها مهتمة بالعمل السياسي وتتحرك دون "حمايات" وهو ما يدفعه للخوف عليها، إذ لا يمتلك فصيلاً مسلحاً، ولا نعرف من الذي أملى على كاظمي السيناريو الذي اختلقه أمام وسائل الإعلام، وهذه الطريقة في التجني على الآخرين وانتهاك القيم التي يبدو أن كاظمي قد اعتاد عليها!!
وأضاف البيان إلى أن إياد علاوي دعم ترشيح الكاظمي وكان الظن أن ينصرف لمعالجة الانحرافات التي تشهدها العملية السياسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومحاكمة قتلة المتظاهرين وقبل ذلك كله التهيئة للانتخابات المبكرة، ولم يكن بظننا أن يشغلنا بالكذب والادعاءات الباطلة والقرارات المتخبطة التي مس آخرها شريحة المتقاعدين..
وجاء هذا ردا على ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، طلب منه وزارة الدفاع لتعيين أحد المقربين وزيرا لها.
وأضاف الكاظمي، إن إياد علاوي "طلب منه وزارة الدفاع وأن يقوم بتعيين ابنته مستشارة لرئيس الوزراء.. ولذلك هو يرفض المزايدات السياسية من البعض، وعمر حكومته الحقيقي أسبوع واحد.
ويرى مراقبون، ان اختلاق الكاظمي بنفسه لمعركة جانبية مع إياد علاوي يؤكد أن رئيس الوزراء مشغول بمعارك "شخصية وجانبية وصغيرة" وأنه ربما لايدري عن المعارك الضخمة والأزمات الهائلة التي يعيشها العراق.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

مراقبون: الانسحاب الأمريكي من العراق وفق الرؤى الإيرانية والميليشياوية لن يتم أبدًا 12 حزيران 2020 09:17 م

11

في ذكرى جريمة سبايكر.. التحالف الدولي يستذكر الحادثة بتقرير مصور عن "أم قصي" 12 حزيران 2020 04:48 م

الكهرباء

ديالى تشكو رداءة الكهرباء المستوردة من إيران: غير مستقرة وتحذيرات من استمرار ذلك الوضع 12 حزيران 2020 03:44 م

أمريكا والعراق

واشنطن تعرض تنمية شاملة في العراق.. لقاء التعاون على تحجيم دور الميليشيات الموالية لإيران 12 حزيران 2020 02:17 م

safe_image

الكاظمي في تصريحات نارية : أنا من يحدد وقت المعركة على الفاسدين وحكومتى حكومة أفعال 12 حزيران 2020 01:46 م

علاوي

علاوي للكاظمي: أنت أحد المتسببين بخراب العراق.. ولن تهزنا افتراءاتك وصورتك الملوثة بدماء المتظاهرين 12 حزيران 2020 01:13 م

كورونا في العراق1

الصحة العالمية تكشف الموقف الوبائي لكورونا بالعراق.. والحسيني يؤكد امتلاء المستشفيات 12 حزيران 2020 12:50 م

كورونا والاقتصاد

بسبب كورونا.. تقرير عالمي يحذر: من يعيشون في فقر مدقع سيرتفع عددهم إلى 1.1 مليار شخص في العالم 12 حزيران 2020 12:24 م

التعليقات