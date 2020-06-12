في ذكرى جريمة سبايكر.. التحالف الدولي يستذكر الحادثة بتقرير مصور عن "أم قصي"

استذكر التحالف الدولي، حادثة سبايكر والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي عراقي على يد مسلحي داعش الإرهابي خلال سيطرة التنظيم على مدينة تكريت، فيما استشهد بموقف المرأة العراقية، علية صالح خلف، المعروفة باسم "أم قصي".

وذكر التحالف في تغريدة له على تويتر: "يصادف اليوم الذكرى السادسة لمذبحة سبايكر التي قام بها تنظيم داعش في تكريت بعام 2014، حيث أسر التنظيم أكثر من 1700 جندي عراقي وفتح على بعضهم النار ونحر البعض الآخر، ليقضوا جميعاً في قاعدة سبايكر الجوية".

واضاف التحالف: "شاهد كيف قامت أم قصي بمساعدة من تبقى من الجنود المحاصرين معرضة حياتها للخطر".

وأرفق التحالف، تغريدة بتقرير مصور يظهر بطولة ام قصي.

وتعد جريمة سبايكر الجريمة الأكثر دموية في العصر الحالي، وكانت أم قصي واحدة من أشجع عشر نساء اخترن على مستوى العالم في عام 2018، حيث قامت بموقف بطولي عندما أقدمت على حماية أكثر من 58 شابا من "مجزرة سبايكر".

وكرّمت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، العراقية علية صالح خلف، المعروفة باسم "أم قصي"، بجائزة أشجع نساء العالم، التي تصدر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت "أم قصي" واحدة من أشجع عشر نساء اخترن على مستوى العالم في عام 2018، إذ إن الخارجية الأمريكية تمنح الجائزة للنساء اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائية وأسهمن في تحقيق السلام والعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

وتضمنت القائمة الدولية للعام الجاري، كلا من: "رويا السادات من أفغانستان، وأورا إيلينا فارفان من غواتيمالا، وجوليسا فيلانويفا من هندوراس، وعليا خلف صالح من العراق، وماريا إيلينا بيريني من إيطاليا، وإيمان عمروفا من كازاخستان، وفريدي روشيتي من كوسوفو، ومعلومة سعيد من موريتانيا، وكودلف موكاساراسي من رواندا، وسيريكان كارونسيري من تايلاند".

وجاء تكريم المرأة العراقية، لموقفها "البطولي" في حماية أكثر من 58 شابا من "مجزرة سبايكر" التي قتل فيها تنظيم "داعش" نحو 1700 جندي في حزيران/ يونيو 2014 خلال اجتياحهم لمحافظة صلاح الدين.

وتمكنت أم قصي، من إخفاء الجنود الـ58 الذين هربوا من تنظيم "داعش" في منزلها، وأخرجت لهم بطاقات هوية من جامعة محلية لإخفائهم عن مسلحي التنظيم.