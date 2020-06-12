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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 12 حزيران 2020 04:12 م

التميمي يعلن موعد افتتاح مراكز العزل لمصابي كورونا في معرض بغداد

حسن التميمي
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن موعد افتتاح المراكز الطبية لعزل المصابين بفيروس كورونا في معرض بغداد الدولي، مبينة بانه سيكون الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان، إنه "سيتم تجهيز القاعات في معرض بغداد بجميع المستلزمات الطبية وتهيئة المختبر المتخصص بفحوصات كورونا ووحدات اشعة متخصصة مع توفير السكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في المكان".
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