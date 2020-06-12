طبيبة تقدم على الانتحار في أربيل

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، أن طبيبة أقدمت على الانتحار في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.



وقال المصدر، إن طبيبة تُدعى "ز، ف، إ" تبلغ من العمر 26 عاما وتعمل في منظمة قنديل السويدية وجدت متوفية داخل غرفتها.



وأضاف المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة ناجمة عن عملية انتحار من دون معرفة الأسباب.



