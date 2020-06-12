ديالى تشكو رداءة الكهرباء المستوردة من إيران: غير مستقرة وتحذيرات من استمرار ذلك الوضع

أظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع مدير توزيع كهرباء ديالى طارق خليل إبراهيم تثبت أن الكهرباء المستوردة من إيران غير مستقرة رغم الالتزام بالقطع وبالأحمال.

وقد أفاد إبراهيم بتأزم وضع المنظومة الكهربائية في ديالى نتيجة التذبذب اللحظي والانخفاض بالفولتية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية الإيرانية "ميرساد 400 كف، سربل زهاب 132 كف" رغم تنفيذ القطع والتزام المحطات بالأحمال.

وحذر المدير من خطورة عطب محولات القدرة في المحطات الثانوية، إضافة إلى عدم عمل مشاريع الماء تسبب بشحة مياه واعدة في المحافظة.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، توقيع عقد مدته عامين لتصدير الكهرباء إلى العراق.

وتزود طهران العراق بالكهرباء بواقع 1200 ميغاوات عبر أربعة خطوط؛ هي خط "خرمشهر – البصرة"، و"كرخة – العمارة"، و"كرمنشاه – ديالى"، و"سربيل زهاب – خانقين".

كما يساهم الغاز المستورد من إيران، بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات.

ويأتي توقيع عقد تصدير الكهرباء لمدة عامين، بعد إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي، عن إعفاء مدته 120 يوماً لاستيراد الكهرباء من إيران إلى العراق، عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتعفي واشنطن العراق، من عقوبات استيراد الغاز والكهرباء من إيران، جراء عجز بغداد عن سد الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3500 ميغاوات خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليد جديدة إلى الخدمة؛ إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد لأكثر من 20 ألف ميغاواط.



