وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر عشرين منحة دراسية ممنوحة للعراق من جمهورية مصر العربية لنيل الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسي 2021/2020.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان ان : الاختصاصات المتاحة هي العلوم الطبية باستثناء الصيدلة والقانون لشهادة الدكتوراه وعلم الآثار وهندسة النفط وهندسة موارد مائية (سدود) وهندسة أجهزة طبية وتمريض ونباتات طبية وبايولوجيا الخلية الجزيئية (DNA) وإعلام رقمي لشهادة الدكتوراه وهندسة طاقات متجددة وهندسة اتصالات رقمية.



وأضاف أن التقديم يكون عبر رابط دائرة البعثات والعلاقات الثقافية (http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq) وأن آخر موعد للتقديم هو 2020/7/9.