الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لطقس اليومين المقبلين : درجات الحرارة دون الـ40 ببغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 40 مئوية غدا في بغداد وعدة مدن .

وذكر بيان للهيئة اليوم ان طقس المنطقتين الوسطى والشمالية يكون يوم غد السبت صحو مع بعض القطع من الغيوم.والرياح في الوسطى تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كم/س تنشط نهارا في الاقسام الشرقية منها الى 30-40 كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، بمدى رؤية 8-10كم.

وفي الشمالية تكون حركتها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم.

اما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحوا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 39 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك 20 مئوية واعلاها في البصرة 34 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 34 مئوية واعلاها في البصرة 45 مئوية.

أما طقس يوم الاحد المقبل فسيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا مع بعض القطع من الغيوم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10كم/س، بمدى رؤية 8-10كم.

وفي المنطقة الجنوبية طقس صحو والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا في عموم المناطق عن اليوم السابق.

