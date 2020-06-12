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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 12 حزيران 2020 01:22 م

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عقد فان دايك الجديد مع ليفربول

فان دايك
كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن أن الهولندي فيرجيل فان دايك وافق على تمديد عقده مع نادي ليفربول بمجرد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن النجم الهولندي وأفضل لاعب في إنجلترا للموسم 2018/2019، سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم، براتب أسبوعي يصل إلى 220 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يجعله أغلى راتب في ليفربول، متجاوزا النجم المصري محمد صلاح الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وتردد أن باريس سان جيرمان على استعداد لضم فيرجيل فان دايك، وأنه اقترح عليه راتبا يتجاوز راتبه الحالي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني بـ100 ألف جنيه إسترليني، لكنه فضل زيادة 40 ألف جنيه إسترليني فقط في راتبه والبقاء مع ليفربول.

وسيكلف العقد الجديد للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إدارة ليفربول مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني في 5 مواسم.

وكان عقد المدافع الهولندي، الذي انتقل لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية 2018 قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ينتهي صيف 2023، لكن العقد الجديد سيستمر لغاية 2025.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق بين فان دايك وليفربول تم، لكن الإعلان لن يكون قبل الشهر المقبل، أي بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 حزيران الحالي بمباريات مؤجلة، علما أن ليفربول سيلعب مع جاره إيفرتون، يوم 21 حزيران الحالي.

ويحتاج ليفربول 6 نقاط من أصل 27 ممكنة لحسم اللقب، حيث يتفوق على أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، بـ25 نقطة، لكن الأخير لعب مباراة أقل.

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