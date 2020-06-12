الاسود ينتظرون اشارة من خلية الازمة



اعلن رحيم حميد مساعد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، ستريتشكو كاتانيتش:" ان ادارة المنتخب تنتظر قرار خلية الازمة الحكومية لبدء تجمع المنتخب استعداداً لتصفيات المونديال .



ونقل بيان لاتحاد الكرة عن حميد قوله :" ان المدرب كاتانيتش اعلن عن القائمة الاولية للمنتخب الوطني ، و حدد من خلالها يوم الاحد المقبل موعداً لتجمع اللاعبين، وبدء التدريبات الفعلية للتحضير للمرحلة المقبلة ".



واضاف: " ننتظر موافقة خلية الازمة الحكومية على السماح للاعبي المنتخب بالتجمع وبدء التدريبات، وهذا قد يحتاج الى وقت بسبب جائحة كورونا، ووجود اصابات عديدة في العاصمة، لذلك سنتواصل مع جميع اللاعبين المدعوين لتزويدهم بالمنهاج الخاص والتدريب عن بعد بالوقت الحالي ".



واوضح المدرب المساعد لاسود الرافدين انه :" سيتم التواصل بشكل مستمر مع جميع اللاعبين بعد اتمام واجباتهم التدريبية، وسيتم اجراء اختبارات خلال اول تجمع رسمي لمعرفة لياقتهم البدنية في ضوء المنهاج المسبق الذي تم اعتماده ".



ف.ا