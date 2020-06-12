بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
آخر الأخبار
وفاة مسؤول في ديوان محافظة ديالى بكورونا وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه علاوي يخاطب الحكومة:اين العهود والوعود صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عقد فان دايك الجديد مع ليفربول الاسود ينتظرون اشارة من خلية الازمة معامل السكر في نينوى تعود للحياة اكثر من مليونين و700 الف طن الحنطة المسوقة من فلاحي وسط وجنوب العراق المرشدي : العراق مقبل على كارثة صحية والقوات الامنية هي المسؤولة تحالف الحلبوسي : الوفد العراقي في الحوار مع واشنطن يفتقر للتوازن نائب : حكومة الكاظمي "فاشلة" .. والاقتراض الخارجي "مؤامرة"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 01:09 م

معامل السكر في نينوى تعود للحياة

معمل

اعلنت محافظة نينوى استئناف العمل في عموم معامل انتاج السكر، دعما للانتاج الوطني في المحافظة.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح صحفي :" ان  محافظة نينوى اعادت في غضون ايام معدودة (خمسة) معامل لتصنيع السكر للعمل مجددا في ناحيتي حمام العليل والقيارة وفي سهل نينوى، بعد خروجها عن الخدمة بسبب سرقة محتوياتها وآلاتها من قبل عصابات  داعش الارهابية ".

واضاف  الجبوري :" ان المعامل استأنفت عملها ، وتم تزويدها بالمواد الاولية لانتاج السكر وطرحه داخل الاسواق الموصلية باسعار زهيدة تنافس المنتوجات المستوردة ".

وبين :" ان المعامل التي تم استئناف العمل فيها تستقطب نحو 800 عامل ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لطقس اليومين المقبلين : درجات الحرارة دون الـ40 ببغداد 12 حزيران 2020 01:38 م

المنتخب الوطني

الاسود ينتظرون اشارة من خلية الازمة 12 حزيران 2020 01:12 م

عجز في محصول الحنطة لعام 2017

اكثر من مليونين و700 الف طن الحنطة المسوقة من فلاحي وسط وجنوب العراق 12 حزيران 2020 01:05 م

محمد المياحي

محافظة واسط تؤكد عدم استلام مبلغ 2 مليون دولار المخصصة من النفط للمحافظة لمواجهة كورونا 12 حزيران 2020 10:58 ص

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يعلن توزيع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين لشهر حزيران 12 حزيران 2020 10:24 ص

حظر التجوال في العراق

البرلمان يكشف عن توجه حكومي جديد بشأن حظر التجوال 12 حزيران 2020 10:12 ص

وزير النفط إحسان عبد الجبار

عبد الجبار يأمل في زيادة إيرادات النفط بعد اتفاق أوبك 12 حزيران 2020 09:34 ص

حظر التجوال في ذي قار

ذي قار تفرض حظرا شاملا للتجوال على المركبات والأفراد 12 حزيران 2020 09:16 ص

التعليقات