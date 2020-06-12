معامل السكر في نينوى تعود للحياة



اعلنت محافظة نينوى استئناف العمل في عموم معامل انتاج السكر، دعما للانتاج الوطني في المحافظة.



وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح صحفي :" ان محافظة نينوى اعادت في غضون ايام معدودة (خمسة) معامل لتصنيع السكر للعمل مجددا في ناحيتي حمام العليل والقيارة وفي سهل نينوى، بعد خروجها عن الخدمة بسبب سرقة محتوياتها وآلاتها من قبل عصابات داعش الارهابية ".



واضاف الجبوري :" ان المعامل استأنفت عملها ، وتم تزويدها بالمواد الاولية لانتاج السكر وطرحه داخل الاسواق الموصلية باسعار زهيدة تنافس المنتوجات المستوردة ".



وبين :" ان المعامل التي تم استئناف العمل فيها تستقطب نحو 800 عامل ".



ف.ا