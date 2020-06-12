اكثر من مليونين و700 الف طن الحنطة المسوقة من فلاحي وسط وجنوب العراق



اعلنت وزارة التجارة بلوغ كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين وسط البلاد وجنوبها حتى الآن، مليونين و751 الف طن.



وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة عبد الرحمن طوفان :" ان العام الحالي شهد تسجيل زيادة بالكميات المسوقة من محصول الحنطة، اذ حققت محافظات ميسان وذي قار والمثنى وواسط والنجف والديوانية وكربلاء زيادة بالكميات المسوقة كماً ونوعاً، وهي زيادات لم تصلها سابقا "، مؤكداً المساعي لاعلان الاكتفاء الذاتي من المحصول للعام الثاني على التوالي.



واوضح :" ان مجموع الكميات المتسلمة من الحنطة بصوامع ومخازن الشركة حتى الآن، تجاوزت المليونين و751 الف طن بأنواعها، بزيادة بلغت 285 ألف طن عن 2019" ، مبينا ان واسط تصدرت المحافظات المسوقة بكمية 535 ألف طن، ثم صلاح الدين 347 ألف طن، و ذي قار 235 ألف طن، فالديوانية 233 ألف طن، و بابل 229 ألف طن ".



ف.ا