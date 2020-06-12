المرشدي : العراق مقبل على كارثة صحية والقوات الامنية هي المسؤولة

حذر النائب اسعد المرشدي، من ان العراق مقبل على كارثة صحية كبيرة بسبب فايروس كورونا، محملا القوات الامنية مسؤولية خرق الحظر الوقائي.



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان ارتفاع معدلات الاصابة اليومية بفايروس كورونا وسط تواضع قدرات مؤسساتنا الصحية ، يجعل العراق مقبلا على كارثة صحية كبيرة نظرا لعدم قدرة مؤسساته على استيعاب الاعداد الكبيرة للمصابين وسط نظام اداري قديم ".



واضاف :" ان القوات الامنية تتحمل وزر عدم تطبيق الحظر الشامل وفق الآليات المعتمدة ، خاصة في ظل وجود اناس يجهلون خطورة الوباء ويتعمدون الخروج"، مبينا انه :" كان الاحرى بالقوات الامنية تنفيذ مضامين الحظر الشامل لتفادي ما نحن به الان من اصابات تجاوزت حاجز الالف اصابة يوميا ، خاصة في مدن الجنوب التي انتشر بها الفايروس بشكل كبير جدا ".

ف.ا