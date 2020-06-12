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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 12:55 م

تحالف الحلبوسي : الوفد العراقي في الحوار مع واشنطن يفتقر للتوازن

زيتون الدليمي

اكد  تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي، انعدام التوازن بتمثيل الوفد العراقي  في الحوار مع الولايات المتحدة الامريكية،  الذي انطلق يوم امس.

وقالت عضو  الائتلاف  النائبة زيتون الدليمي في تصريح صحفي :" ان الحوار الستراتيجي  هو حوار تمهيدي لانطلاق مفاوضات كبيرة مع الولايات المتحدة الامريكية "، مبينة انه :" كان من الضروري وجود توازن في الوفد العراقي المفاوض للجانب الامريكي، حتى يكون تمثيل لكل القوى السياسية ولكل مكونات الشعب العراقي".

واضافت الدليمي : "طالبنا بوجود توازن، لكن في النهاية كان لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رأيه، وشكل الوفد وفق رؤيته".

واعربت النائبة عن املها  بان :"  يكون هناك توازن حقيقي في الوفد العراقي المقبل عند انطلاق المفاوضات الحقيقية ، فلكل مرحلة حوار وفد خاص ".

ف.ا

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