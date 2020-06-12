الفتلاوي: موارد كبيرة بإمكان الحكومة استغلالها بدلا من قطع رواتب المتقاعدين

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الحكومة تمتلك خيارات عدة للخروج من الازمة المالية بدلا من تعويض خسائر النفط عن طريق رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال الفتلاوي ، ان “ العراق يمتلك ابوابا عدة للخروج من الازمة المالية الراهنة لكن هناك عدم استغلال صحيح للموارد المتوفرة”.

وأضاف ان “المنافذ الحدودية والصناعة والزراعة وخاصة ملف الاتصالات بإمكانها رفد العراق بايرادات كبيرة تغطي حاجته من الأموال اللازمة لتغطية الموازنة بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيس لتمويل الموازنة”.

وبين ان “البرلمان اتخذ قراره بشأن استقطاع الرواتب وقرر الزام الحكومة بالتراجع عن قرارها واللجوء الى موارد أخرى بدلا من استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين”.