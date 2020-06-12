نائب : حكومة الكاظمي "فاشلة" .. والاقتراض الخارجي "مؤامرة"

وصف عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي اللامي، حكومة مصطفى الكاظمي بـ " الفاشلة" ، نتيجة اعتمادها على الاقتراض الخارجي لتغطية عجز موازنة 2020، معتبرا هذا التوجه "مؤامرة " لافلاس العراق.



وقال اللامي في تصريح صحفي :" ان اللجوء الى الاقتراض الخارجي من البنك الدولي بمنزلة مؤامرة لافلاس العراق واضعافه”، مؤكدا :" ان الحكومة التي تذهب باتجاه الاقتراض هي حكومة فاشلة وعاجزة ".



واضاف :" ان هذه الخطوات تكشف عن عجز الحكومة في ادارة الازمات الاقتصادية"، داعيا حكومة الكاظمي الى لملمة ايراداتها المالية الاخرى من خلال المنافذ والكمارك والضرائب لتسد العجز المالي .

ف.ا