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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 12:52 م

نائب : حكومة الكاظمي "فاشلة" .. والاقتراض الخارجي "مؤامرة"

علي اللامي

وصف عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي  اللامي، حكومة مصطفى الكاظمي بـ " الفاشلة" ، نتيجة اعتمادها على الاقتراض الخارجي لتغطية عجز موازنة 2020، معتبرا هذا التوجه "مؤامرة " لافلاس العراق.

وقال اللامي في تصريح صحفي :" ان اللجوء الى الاقتراض الخارجي من البنك الدولي بمنزلة مؤامرة لافلاس العراق واضعافه”، مؤكدا :" ان الحكومة التي تذهب باتجاه الاقتراض هي حكومة فاشلة وعاجزة ".

واضاف :"  ان هذه الخطوات تكشف عن عجز الحكومة في ادارة الازمات الاقتصادية"، داعيا حكومة الكاظمي الى لملمة ايراداتها المالية الاخرى من خلال المنافذ والكمارك والضرائب لتسد العجز المالي .

ف.ا

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