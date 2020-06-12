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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 12:51 م

نائب يحدد أسباب قرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين

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 حدد النائب أسعد المرشدي، اليوم الجمعة، اسباب قرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين.
وقال المرشدي في اصريح له ،ان” قرار استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين كان عن عدم دراية وكان على رئيس الوزراء ان يستشير خبراء اكفاء لانه لايمكن ان يكون ملم في كل الامور مؤكدا ضرورة ان يكون للكاظمي فريق استشاري متمكن وذو  خبرة من اجل اتخاذ القرارات الناجحة”.
واضاف المرشدي،ان” هناك منتفعين في الدولة وهم مشخصين ومنهم اصحاب الدرجات الخاصة هولاء من يجب ان ينالهم اي استقطاع مالي لا ان تذهب الدولة الى الموظفين البسطاء والمتقاعدين مؤكدا بان رواتب الدرجات الخاصة والوزراء السابقية واعضاء الجمعية الوطنية عالية جدا يجب الالتفافت اليها”.
واثار قرار الحكومة باستقطاع نسب من رواتب المتقاعدين والموظفين موجة غضب شعبية كبيرة في الايام الماضية.
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