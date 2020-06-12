محلل سياسي: الانتخابات المبكرة بحاجة لسلسلة تحضيرات لوجستية.. ومصالح الكتل ستحول دون إجرائها

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان مصالح الكتل السياسية ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان الفساد بشأن الانتخابات بدأ يظهر على الساحة السياسية وهو مايحتاج الى اعادة النظر بالمفوضية واجراءاتها.

وقال الباوي في تصريح له “استبعد اجراء انتخابات نيابية مبكرة لان الكتل المنتفعة من وصول سدة القرار الى مصطفى الكاظمي قد تتضرر مصالحها التي افتقدتها خلال المرحلة المنصرمة”.

واضاف ان “اجراء الانتخابات المبكرة بحاجة الى سلسلة تحضيرات لوجستية تفتقدها المفوضية الحالية في ظل ما اثير من فضيحة الشركة الكورية التي جهزتها باجهزة غير صالحة وباسعار خيالية دون ان يستمع الشعب حتى الان من الحكومة او البرلمان او النزاهة اي تفسير لذلك”.

وبين ان “قانون الانتخابات الحالي الذي مررته بعض الكتل المنتفعة منه في البرلمان سيحقق نتائج وقتية لصالح كل من صوت عليه لكنه سينقلب وبالا عليها بعد ان يدرك من ينتخبها بانه ليس سوى سبيلا لوصولها الى البرلمان والمناصب والوزارات والمزايا”.