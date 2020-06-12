نجم ريال مدريد ينشر صورة سيارة فاخرة مرفقة بتعليق غامض

نشر نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمه، على حسابه الشخصي في "انستجرام"، الذي يضم أكثر من 34 مليون متابع، صورة سيارة فاخرة مرفقة بتعليق "غامض".

وظهر مهاجم نادي العاصمة الإسبانية إلى جانب سيارة رياضية فاخرة من نوع "بوغاتي شيرون"، وذلك قبل عودة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد توقفه لثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأرفق كريم بنزيمة الصورة بتعليق قال فيها "كل واحد منا يريد التغيير"، وهو ما ترك معجبي النجم الفرنسي في حيرة من أمرهم، ومنقسمين بين فريق أكد شراء بنزيمة لسيارة جديدة، وآخر أشار إلى طلائه لمركبته الرياضية الفاخرة التي كان يمتلكها باللون الأسود.

ووفق ما ذكر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية، يعد بنزيمة من اللاعبين الذين يعشقون امتلاك السيارات الرياضية الفاخرة، حيث يقتني مجموعة من المركبات القيّمة باهظة الثمن بما فيها بوغاتي من طراز شيرون وفيرون، بالإضافة إلى لمبرغيني أفينتادور ومرسيدس بنز إس إل آر، وفيراري 458 سبايدر، ورولز رويس وارث.