بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
آخر الأخبار
وفاة مسؤول في ديوان محافظة ديالى بكورونا وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه علاوي يخاطب الحكومة:اين العهود والوعود صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عقد فان دايك الجديد مع ليفربول الاسود ينتظرون اشارة من خلية الازمة معامل السكر في نينوى تعود للحياة اكثر من مليونين و700 الف طن الحنطة المسوقة من فلاحي وسط وجنوب العراق المرشدي : العراق مقبل على كارثة صحية والقوات الامنية هي المسؤولة تحالف الحلبوسي : الوفد العراقي في الحوار مع واشنطن يفتقر للتوازن نائب : حكومة الكاظمي "فاشلة" .. والاقتراض الخارجي "مؤامرة"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 12:00 م

مراقبون : الحرس الثوري الإرهابي يحكم قبضته على اقتصاد إيران

758

أعلن القائم بأعمال وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية حسين مدرس خياباني التوصل إلى اتفاق مع مليشيا الحرس الثوري الإرهابي  للدخول في مشروعات مشتركة بمجالي التصنيع والتعدين داخل البلاد.
ونقلت وكالة أنباء إيلنا، الثلاثاء، تفاصيل الاتفاق المبرم بين حكومة طهران ومعسكر "خاتم الأنبياء" الذي يعمل كشركة مقاولات كبرى لحساب الحرس الثوري الإيراني والمستحوذ على نحو 60 % من الاقتصاد المحلي.


واتفق خياباني وسعيد محمد قائد معسكر "خاتم الأنبياء" على إعادة تشغيل المناجم غير النشطة في أنحاء مختلفة من البلاد والبدء في مشروعات بمجال الصناعات الحديثة، فضلا عن التعاون في10 مجالات أخرى ذات أولوية لزيادة التصنيع.


وفسر مراقبون تلك الخطوة بأنها تأتي بعد زيادة ديون الحكومة لدى الحرس الثوري بمبالغ تصل إلى 40 ألف مليار تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي)، وذلك في إطار سيطرة شركات الميليشيا المصنفة كمنظمة إرهابية على جميع مفاصل اقتصاد إيران.
واعتبرت صحيفة كيهان لندن المعارضة التي تصدر من بريطانيا أن ميليشيا الحرس الثوري تسعى نحو الحفاظ على تدفقات تمويلها من خلال الصفقات النفطية المريبة والاستيلاء على المصانع والشركات بشكل غير قانوني وكذلك التجارة غير المشروعة في الداخل والخارج.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع ميليشيا الحرس الثوري بدعم مالي مباشر من المؤسسات الدينية والمؤسسات ذات الصبغة الخيرية الخاضعة لإشراف مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكشف تقرير لموقع بيزنس إنسايدر مؤخرا أن الحرس الثوري الإيراني يعكف على تنويع مصادر الدخل عبر خيارات مختلفة عن الطرق التقليدية المعتادة بغية تأمين نفقات لخدمة تدخلاته العسكرية إقليميا.
يذكر أن المرشد الإيراني الراحل الخميني أصدر مرسوما قبل 41 عاما بتدشين ميليشيا الحرس الثوري الإيراني لتكون جيشا موازيا للقوات المسلحة النظامية، وذلك بعد الإطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.
وبرزت هذه الميليشيا المنخرطة في الإرهاب إقليميا، باعتبارها الجيش الفعلي لحماية النظام المتشدد، وسط شكوك حينها في نوايا قادة الجيش الإيراني النظامي الذي انحاز بادئ الأمر لصالح النظام القديم.
وتحولت ميليشيا الحرس الثوري المصنفة كمنظمة إرهابية لأحد أبرز الأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية داخل إيران، فضلاً عن تدخلاتها في عمل المؤسسات الحكومية.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات البلاد.
وتمهد التطورات السياسية والصحية والاقتصادية الحالية لتسجيل الاقتصاد الإيراني ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي.
وتأتي توقعات الانكماش مدفوعة بتفشي وباء كورونا في البلاد بشكل كبير، إلى جانب استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصادها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

الكاظمي في تصريحات نارية : أنا من يحدد وقت المعركة على الفاسدين وحكومتى حكومة أفعال 12 حزيران 2020 01:46 م

علاوي

علاوي للكاظمي: أنت أحد المتسببين بخراب العراق.. ولن تهزنا افتراءاتك وصورتك الملوثة بدماء المتظاهرين 12 حزيران 2020 01:13 م

كورونا في العراق1

الصحة العالمية تكشف الموقف الوبائي لكورونا بالعراق.. والحسيني يؤكد امتلاء المستشفيات 12 حزيران 2020 12:50 م

كورونا والاقتصاد

بسبب كورونا.. تقرير عالمي يحذر: من يعيشون في فقر مدقع سيرتفع عددهم إلى 1.1 مليار شخص في العالم 12 حزيران 2020 12:24 م

758

التكبالي: لا سلام مع ميليشيات السراج .. ومبادرة مصر قدمت حلًا كاملاً للأزمة وتوافق عليها الجميع 12 حزيران 2020 12:24 م

758

العمال في إيران تحت خط الفقر .. وتوفير المسكن «أمنية مستحيلة» 12 حزيران 2020 12:16 م

علي خامنئي

الانهيار يتواصل.. عقوبات المعادن تكبد إيران 4 مليارات دولار .. والفشل الحكومي يوقف أنشطة المناجم 12 حزيران 2020 12:11 م

758

تقرير أمريكي يكشف حصاد 4 عقود من الإرهاب الايراني حول العالم .. والورقة الأخيرة ​ 12 حزيران 2020 11:54 ص

التعليقات