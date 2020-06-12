بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 12 حزيران 2020 11:54 ص

دواد: الكاظمي شخصية مستقلة وليست لديه أغلبية سياسية في البرلمان

مصطفى الكاظمي _0

أعلن هاشم داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نية الأخير القيام بزيارة محافظات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال داوود، في تصريح صحفي، إن "الكاظمي سيضع في جدوله زيارة جميع المحافظات للوقوف على واقعها الخدمي عن قرب" مبيناً ان "الحكومة لديها الكثير من البرامج الا ان زيارة المحافظات ستكون على رأس أولوياتها".

وأضاف أن "الكاظمي شخصية مستقلة وليست لديه أغلبية سياسية في البرلمان، إلا أنه في الوقت نفسه لديه قاعدة شعبية واسعة وسيعمل على تقويتها في المستقبل".

ووصف داوود زيارة الكاظمي الى نينوى بالـ"مهمة" في توقيتها على وجه الخصوص واللقاء مع شرائح مختلفة من ابناء الشعب في الموصل والوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر،" مشيراً إلى أن "السياسي العراقي غاب عن المواطنين وتفهم حالتهم ومعاناتهم منذ 2003 ولغاية الان وبالتالي لم يمتلك هذا السياسي اية رؤية واضحة عما يعانيه ابناء الشعب في عموم المحافظات".

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