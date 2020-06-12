بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 12 حزيران 2020 11:44 ص

الفتلاوي يطالب الكاظمي بمحاسبة المسؤولين المحليين في النجف

فاضل الفتلاوي
أكد النائب عن محافظة النجف، فاضل الفتلاوي، أن تجدد التظاهرات في المحافظة يعود إلى الحكومة المحلية في اداء عملها.

وطالب الفتلاوي في تصريح صحفي، "الحكومة الاتحادية في بغداد بمحاسبة المسؤولين المحليين في النجف، بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم".

وتابع أن "عمل الحكومة المحلية في محافظة النجف ليس بالمستوى المطلوب، ويوجد تقصير كبير في أدائهم الحكومي"، مبينا أن "الاحتجاجات التي انطلقت في النجف بسبب الفساد الإداري والمالي".
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