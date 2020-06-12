الفتلاوي يطالب الكاظمي بمحاسبة المسؤولين المحليين في النجف

أكد النائب عن محافظة النجف، فاضل الفتلاوي، أن تجدد التظاهرات في المحافظة يعود إلى الحكومة المحلية في اداء عملها.



وطالب الفتلاوي في تصريح صحفي، "الحكومة الاتحادية في بغداد بمحاسبة المسؤولين المحليين في النجف، بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم".



وتابع أن "عمل الحكومة المحلية في محافظة النجف ليس بالمستوى المطلوب، ويوجد تقصير كبير في أدائهم الحكومي"، مبينا أن "الاحتجاجات التي انطلقت في النجف بسبب الفساد الإداري والمالي".

