النوري: الشعب سيقف مع الكاظمي في حال شن حرباً على الفاسدين

أكد المحلل السياسي كريم النوري، أن الشعب العراقي سيقف مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال شن حرباً على الفاسدين.



وقال النوري في تصريح صحفي، إن "الشعب العراقي سيقف مع الكاظمي في حال شن حرباً على الفاسدين المحسوبين على جهات حزبية".



واكد أن "تراجع الكاظمي عن قرار استقطاع مرتبات المتقاعدين يُحسب له لأنه قطع الطريق على من يريد توظيف ذلك سياسياً، وكي لا تزداد ساحات التظاهر غضباً واحتجاجاً".

