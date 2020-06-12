بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 12 حزيران 2020 10:58 ص

محافظة واسط تؤكد عدم استلام مبلغ 2 مليون دولار المخصصة من النفط للمحافظة لمواجهة كورونا

محمد المياحي

أكدت الحكومة المحلية في محافظة واسط عدم استلام مبلغ 2 مليون دولار والذي خصص في وقت سابق من قبل وزارة النفط للمحافظة لتدعيم مواجهة فيروس كورونا.

وقال المحافظ محمد المياحي، إن شركة نفط الوسط تمانع من وصول هذا المبلغ الى المحافظة واتباع سياسة التسويف والمماطلة.

وأشار إلى عدم جدية وزارة النفط في تخصيص الأموال بالرغم من أن هذه الأموال هي أموال مستردة سيتم استردادها من قبل ايرادات نفط واسط.

يذكر أن الحكومة المحلية في واسط قد أعلنت في الأول من شهر نيسان الماضي عن تخصيص وزارة النفط مبلغ 2 مليون دولار إلى خلية الأزمة  لمواجهة أزمة فايروس كورونا.

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