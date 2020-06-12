مكتب علاوي يرد على اتهامات الكاظمي لعلاوي بمهاجمة الحكومة وطلب تعيين ابنته



رد المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى كاظمي التي اتهم فيها علاوي بمهاجمة الحكومة وطلب تعيين ابنته.



وقال في بيان:لسنا في معرض الرد على تلك الافتراءات، ولكننا نذكر السيد الكاظمي بانه هو من بادر وطلب من الدكتور علاوي ترشيح شخصيات وطنية لوزارته، وان الدكتور علاوي تمسك بمطلب واحد فقط تمثل باشراك النقابات والاتحادات والمتظاهرين الكرام، وضرب مثلاً بان يكون نقيب المحامين وزيراً للعدل.



واضاف اما فيما يخص وزارة الدفاع فان الكاظمي هو الذي طلب من الدكتور اياد علاوي ان يرشح له شخصيات كفوءة للمنصب، وفعلا تم ترشيح الاخ فيصل فنر الفيصل الذي عاد الى العراق بناءً على طلب زعيم ائتلاف الوطنية بعد ان كان في زيارة لعائلته الكريمة في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد التقى به الكاظمي وحظي بتأييده، لكنه انقلب عليه في اللحظات الاخيرة لاسباب ما زالت مجهولة عندنا، كما ان الكاظمي طلب ترشيح شخصية لوزارة الاتصالات، وقد تم ترشيح رئيس كتلة الوطنية البرلمانية كاظم الشمري، وقبل ارسال كتاب ترشيحه، قام الكاظمي بترشيح اسمٍ اخر لتولي الوزارة، وبالاضافة الى ذلك كله كان قد طلب ترشيح اسمين اخرين لمناصب اخرى.



اما بشان الانسة سارة علاوي، فقد افترى عليها هي الاخرى، اذ لم يحدث سوى ان الدكتور علاوي اخبر الكاظمي بانها مهتمة بالعمل السياسي وتتحرك دون حمايات وهو مايدفعه للخوف عليها، إذ لا يمتلك فصيلاً مسلحاً، ولا نعرف من الذي املى على الكاظمي السيناريو الذي اختلقه امام وسائل الاعلام، وهذه الطريقة في التجني على الاخرين وانتهاك القيم التي يبدو ان الكاظمي قد اعتاد عليها .





وتابع :"لقد دعم الدكتور اياد علاوي ترشيح الكاظمي برفقة اخيه الرئيس مسعود بارزاني والدكتور برهم صالح وكان الظن ان ينصرف لمعالجة الانحرافات التي تشهدها العملية السياسية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ومحاكمة قتلة المتظاهرين وقبل ذلك كله التهيئة للانتخابات المبكرة، ولم يكن بظننا ان يشغلنا بالكذب والادعاءات الباطلة والقرارات المتخبطة التي مس اخرها



ف.ا