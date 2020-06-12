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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 10:16 ص

المالية النيابية تكشف عن الحاجة لاقتراض 38 مليار دولار لسد العجز

المالية النيابية

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن حجم أموال الاقتراض التي تحتاجها الحكومة لتأمين رواتب الموظفين وسد العجر الحاصل في الموازنة العامة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار ، إن "وزيري المالية والتخطيط أبلغانا خلال اجتماع اللجنة،  الأربعاء، حاجة الحكومة إلى 5 مليارات دولار من الاقتراض الخارجي و40 تريليون دينار من الاقتراض الداخلي، (ما يعادل نحو 38 مليار دولار)، على أن يكون من مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والبنك ألمركزي.

وأضاف أن "الموافقة على الاقتراض مرهونة بشرط"، مبينا أن هذا الشرط يقضي أن تقدم الحكومة بعد 60 يوما ورقة إصلاحية تجاه بنود مشروع قانون الموازنة العامة.

وبين الصفار، أن" استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين ليس حلا، إنما اللجوء إلى الاقتراض هو الحل الأفضل للخروج من الأزمة المالية وتأمين الرواتب وسد العجر الحاصل في الموازنة العامة.

ف.ا
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