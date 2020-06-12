بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
آخر الأخبار
وفاة مسؤول في ديوان محافظة ديالى بكورونا وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه علاوي يخاطب الحكومة:اين العهود والوعود صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عقد فان دايك الجديد مع ليفربول الاسود ينتظرون اشارة من خلية الازمة معامل السكر في نينوى تعود للحياة اكثر من مليونين و700 الف طن الحنطة المسوقة من فلاحي وسط وجنوب العراق المرشدي : العراق مقبل على كارثة صحية والقوات الامنية هي المسؤولة تحالف الحلبوسي : الوفد العراقي في الحوار مع واشنطن يفتقر للتوازن نائب : حكومة الكاظمي "فاشلة" .. والاقتراض الخارجي "مؤامرة"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 12 حزيران 2020 10:12 ص

البرلمان يكشف عن توجه حكومي جديد بشأن حظر التجوال

حظر التجوال في العراق

كشفت خلية الأزمة النيابية، ، عن توجه حكومي لرفع حظر التجوال الشامل والانتقال إلى الجزئي وحجر المناطق.

وقال عضو اللجنة عباس عليوي، إن "أعداد الإصابات ارتفعت في الأيام الأخيرة، وأصبح العراق يسجل يوميا أكثر من ألف إصابة"، منوها إلى أن "رفع حظر التجوال الشامل عن بغداد والمحافظات العراقية مرتبط بتقرير وزارة الصحة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف أن "هناك توجها لدى الحكومة لرفع حظر التجوال والانتقال إلى الجزئي مع حجر المناطق التي تشهد نسبة عالية من الإصابات بالفيروس"، داعيا بالوقت ذاته المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والوقاية من الوباء".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لطقس اليومين المقبلين : درجات الحرارة دون الـ40 ببغداد 12 حزيران 2020 01:38 م

المنتخب الوطني

الاسود ينتظرون اشارة من خلية الازمة 12 حزيران 2020 01:12 م

معمل

معامل السكر في نينوى تعود للحياة 12 حزيران 2020 01:09 م

عجز في محصول الحنطة لعام 2017

اكثر من مليونين و700 الف طن الحنطة المسوقة من فلاحي وسط وجنوب العراق 12 حزيران 2020 01:05 م

محمد المياحي

محافظة واسط تؤكد عدم استلام مبلغ 2 مليون دولار المخصصة من النفط للمحافظة لمواجهة كورونا 12 حزيران 2020 10:58 ص

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يعلن توزيع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين لشهر حزيران 12 حزيران 2020 10:24 ص

وزير النفط إحسان عبد الجبار

عبد الجبار يأمل في زيادة إيرادات النفط بعد اتفاق أوبك 12 حزيران 2020 09:34 ص

حظر التجوال في ذي قار

ذي قار تفرض حظرا شاملا للتجوال على المركبات والأفراد 12 حزيران 2020 09:16 ص

التعليقات