البرلمان يكشف عن توجه حكومي جديد بشأن حظر التجوال



كشفت خلية الأزمة النيابية، ، عن توجه حكومي لرفع حظر التجوال الشامل والانتقال إلى الجزئي وحجر المناطق.



وقال عضو اللجنة عباس عليوي، إن "أعداد الإصابات ارتفعت في الأيام الأخيرة، وأصبح العراق يسجل يوميا أكثر من ألف إصابة"، منوها إلى أن "رفع حظر التجوال الشامل عن بغداد والمحافظات العراقية مرتبط بتقرير وزارة الصحة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا".



وأضاف أن "هناك توجها لدى الحكومة لرفع حظر التجوال والانتقال إلى الجزئي مع حجر المناطق التي تشهد نسبة عالية من الإصابات بالفيروس"، داعيا بالوقت ذاته المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والوقاية من الوباء".



ف.ا