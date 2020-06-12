بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 12 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 12 حزيران 2020 10:10 ص

إشبيلية يحقق انتصارًا مهمًا على ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة في الليجا

اشبيليه وريال بيتس
حقق إشبيلية انتصارًا مهمًا، على ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة، في ملعب سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة الـ28 من الليجا.

وذلك في المباراة الأولى التي تشهدها المسابقة، منذ توقفها قبل 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسجل هدفي إشبيلية، لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 56 "ركلة جزاء"، وفيرناندو ريجس في الدقيقة 62.

وبهذا الانتصار، رفع إشبيلية رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد ريال بيتيس عند 33 نقطة، في المركز الثاني عشر.
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